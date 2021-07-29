В Кремле назвали сближение Турции и Азербайджана суверенным правом государств

Турция и Азербайджан вполне естественно развивают двусторонние связи, но важно, чтобы тесное сближение двух стран не шло в ущерб стабильности и безопасности в регионе. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном создании турецко-азербайджанской армии.

«Разумеется Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Это их суверенное право. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что по этому поводу Россия постоянно контактирует как с Турцией, так и с Азербайджаном.

Накануне СМИ сообщили, что председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп заявил о переговорах по созданию объединенной тюркской армии. Правда, позднее уточнялось, что Шентоп говорил о совместных военных учениях. Ошибку якобы допустил переводчик.