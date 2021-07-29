В Москве проверяют систему электронного голосования перед выборами в Госдуму

Москва в тестовом режиме запустила систему электронного голосования. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы.

Проверка системы необходима, чтобы подготовить ее к полноценной работе, а также проконтролировать ее функционирование даже при больших нагрузках. Тестирование проходит "по плану и без сбоев".

"Первые участники проверки уже отдали свои голоса", — говорится в сообщении.

Проверять систему будут до 30 июля. Участники тестового голосования отвечают на вопросы об обязательной вакцинации от COVID-19 для определенных групп граждан, а также о необходимости развития общественного или личного транспорта.

Ранее комитет по иностранным делам Европарламента предложил Евросоюзу приготовиться к непризнанию выборов в Госдуму.