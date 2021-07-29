Россиянам рассказали о новых законах, которые начнут действовать с августа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые начнут работать в августе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В последнем месяце лета начнут действовать новые правила ОСАГО, направленные на облегчение жизни водителям. С августа будет предоставляться налоговый вычет за занятия фитнесом. Его можно получить не только на себя, но и на детей, пишет "Дума ТВ".

Также стартует программа по предоставлению участникам проекта "Дальневосточный гектар" второго участка. Вступают в силу изменения закона об охоте и животном мире, новые правила налогообложения, поправки к ответственности иностранных страховщиков.

С 24 августа начинают действовать новые правила выдачи удостоверения лицам без гражданства, днем позже вступит в силу закон о запрете звуковой рекламы с крыш и стен зданий.