За минувший год средний размер пенсий у россиян номинально увеличился на 5,6%. Если в июне 2020 года средняя выплата пожилым людям составляла чуть меньше 15 тысяч рублей, то в прошлом месяце превысила 15,8 тысячи. Однако, в реальном выражении размер пенсий в РФ снижается с начала года, об этом свидетельствуют данные исследования Федеральной службы государственной статистики.

По данным аналитиков, в январе 2021 года зафиксирован рост размера реальной выплаты на 0,4% по сравнению январем 2020-го. Но уже с февраля пенсии стали сокращаться.

Если в феврале их размер уменьшился на 0,1% в годовом сравнении, в мае - на 0,5%, то в июне - на 0,8%. Такое сокращение реальных доходов пенсионеров в Росстате связали с инфляцией.