Дзюдоист Нияз Ильясов заработал бронзовую медаль на Олимпиаде в Японии

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг на Олимпиаде в Токио.

Спортсмен поборолся с соперником из Грузии Варламом Липартелиани за третье место. Ильясову удалось одолеть грузинского дзюдоиста со счетом 1:0. Таким образом, россиянин принес России уже 26-ю медаль на Олимпиаде в Токио.

Изначально Игры в Японии должны были пройти в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции планы организаторов пришлось изменить. Мероприятие перенесли на 2021 год.