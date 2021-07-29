Форвард "Спартака" Педро Роша в ближайшее время перейдет в "Гремио"

Нападающий московского "Спартака" Педро Роша может вернуться в Бразилию. "Гремио" готовится закрыть сделку по игроку красно-белых.

Об этом сообщила спортивная журналистка Маури Дорнелес в своем Twitter-аккаунте. Сумма трансфера на данный момент неизвестна. О переходе Педро Роши может быть объявлено в ближайшее время.

Педро Роша пополнил состав московского "Спартака" зимой 2017 года. Руководство красно-белых заплатило "Гремио" порядка 13 млн евро. Всего за "Спартак" Роша провел 19 матчей, в которых забил один мяч.