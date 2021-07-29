Песков прояснил ситуацию с оштрафованной активисткой из Перми

Оштрафованная активистка из Перми отстаивает не используемый для спорта стадион. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с активисткой из Перми. Девушку оштрафовали после несогласованной одиночной акции в защиту стадиона. По словам Пескова, он давно не используется для спорта.

Представитель Кремля ранее обещал разобраться с ситуацией вокруг пермячки. Речь шла о якобы штрафе за публикацию видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Песков уточнил, что любой может обратиться к главе государства.