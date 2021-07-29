"Циничный шантаж": в Совфеде ответили на требование американских сенаторов по "СП-2"

Требование сенаторов США ввести новые санкции против "Северного потока — 2" является циничным шантажом, подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Так он прокомментировал призывы американских сенаторов-республиканцев наложить новые ограничительные меры на проект "Северный поток — 2", передает РИА Новости.

"Откровенный и циничный шантаж со стороны сенаторов. Все они — республиканцы, следовательно — это продолжение внутриполитической возни, не более", — заявил сенатор.

По его словам, следование подобным требованиям со стороны Белого дома может привести к катастрофическим последствиям во внутренних делах США. Косачев предположил, что развитие этой истории не будет проецироваться на внешнюю политику.

Ранее в компании-операторе Nord Stream 2 AG сообщили о практически полной готовности "Северного потока — 2", передает сайт 360tv.ru. Укладка трубопровода завершена на 99%.