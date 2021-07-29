Экс-глава департамента муниципального имущества Архангельска сознался в получении взятки

Следственный комитет предъявил обвинение в получении взятки бывшему директору департамента муниципального имущества Архангельска Эдуарду Болтенкову. В ходе допроса экс-чиновник признал свою вину.

«По версии следствия, в 2021 году обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации в виде денег в сумме 50 тысяч рублей за содействие в подготовке документов к процедуре торгов на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, что позволило подконтрольному ему предпринимателю стать победителем аукциона и заключить договор аренды», — сообщили в пресс-службе СК.

После завершения всех стандартных процедур дело направят в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее депутат Архангельского областного собрания и генеральный директор коммерческой организации «Профтехстрой» Сергей Едемский стал фигурантом дела о мошенничестве. Свою вину обвиняемый признавать отказался.