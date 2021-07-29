Экс-главу Росимущества Хабаровского края ждет суд

Дело бывшего руководителя Росимущества Хабаровского края и ЕАО направили в суд по обвинению в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, 45-летний обвиняемый совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В апреле 2018 года обвиняемый с помощью шантажа обязал одного из подчиненных отчислять ему часть средств от ежеквартальных премий. Так, за два года чиновник обогатился на 2,3 млн рублей. По этой же схеме экс-глава ведомства вынудил отдавать деньги еще четырех сотрудников, от которых суммарно получил 4,5 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Центральный районный суд Хабаровска.

Ранее за мошенничество в особо крупном размере Омский районный суд приговорил приговорил бывшего главу Седельниковского района Алексея Сабаева к трем годам лишения свободы.