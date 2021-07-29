Публикация фото Гитлера в "Банке памяти" обернулась для жителя Смоленска уголовным делом

Опубликованное в "Банке памяти" фото лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера стало поводом для возбуждения уголовного дела против 47-летнего жителя Смоленска.

О начале расследования инцидента сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Публикация фотографии обернулась для мужчины реальным уголовным делом — решается вопрос о мере пресечения для правонарушителя, подозреваемого в публичном осквернении и выражении неуважения к символам воинской славы России.

"Банк памяти" — специальный проект, в котором любой желающий может оставить информацию о своих предках. Партнерами проекта выступают общественное движение "Бессмертный полк" и фонд "Память поколений".