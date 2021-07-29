Титов объяснил очередной выпад Байдена в адрес России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден решил привлечь внимание к предстоящим в 2022 году выборам в Конгресс старым проверенным способом — обвинив Россию во вмешательстве в дела США. Таким мнением на своей странице «ВКонтакте» поделился уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Накануне Байден, выступая перед американскими разведчиками, заявил, что Кремль якобы устроил очередную серию кибератак с целью «вбросить» в соцсети и СМИ ложную информацию. Конкретные факты 78-летний демократ решил не приводить.

«Если посмотреть на факты, то все станет понятно. В США скоро уже вышеупомянутые выборы [в Конгресс]. Чем-то нужно привлечь внимание избирателей - почему бы не российской угрозой? За океаном к этому уже привыкли, а Россия, точно не обидится. Потому что в реальности Штаты повели себя очень «вменяемо» по крайне важному для нас вопросу - дали, наконец, зеленый свет "Северному потоку -2"», – написал Титов.

По словам уполномоченного по правам бизнесменов, такие надуманные теории заговора не осмелился бы озвучить даже «такой яркий политик, как Трамп». При этом Байден признал важность сотрудничества с Россией по ряду задач.

Такое биполярное отношение Белого дома к Кремлю омбудсмен объясняет тем, что Байден ищет союзников везде. На фоне американских маневров на Ближнем Востоке и напряженных отношений Вашингтона с Пекином, Москва оказывается «не лишней» на политическом фронте США.