Россия за день. Главное: предотвращение теракта в Тюмени и новый мэр Владивостока

Тюменская область. В Тюмени сотрудники ФСБ ликвидировали главаря и участника экстремистской организации, готовивших теракт в регионе. Сообщается, что злоумышленники устроили перестрелку и были ликвидированы при задержании. У них обнаружили взрывчатку, оружие, средства связи и религиозную литературу.

Челябинская область. В Челябинске нашелся спонсор для обновления городской троллейбусной сети и автопарка. Компания «Синара», принадлежащая Дмитрию Пумпянскому — миллиардеру из Екатеринбурга, вызвалась инвестировать на эти цели 6 млрд рублей. Договор между фирмой и областным правительством может быть заключен уже осенью этого года.

Приморский край. Мэром Владивостока официально стал Константин Шестаков, которого в мае, после увольнения Олега Гуменюка, назначили на должность с приставкой врио. Сегодня 30 депутатов городской думы единогласно утвердили его кандидатуру.

minvr.gov.ru / Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Краснодарский край. В Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского создали штаб для подготовки и проведения выборов в Госдуму. Чиновники поставили перед собой цель — организовать голосование так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в легитимности его итогов.

Новосибирская область. Власти Новосибирска заявили, что не имеют отношения к нанесенной прямо поверх ям дорожной разметке. По их словам, в городе в преддверии выборов «активизировались тролли», которые стремятся подставить администрацию.

Хабаровский край. Бывший глава Росимущества по Хабаровскому краю и ЕАО пойдет под суд за превышение должностных полномочий. По данным следствия, он вымогал у подчиненных процент с ежемесячных премий под угрозой их полного лишения. За три года предприимчивый начальник получил от пятерых сотрудников 6,8 млн рублей.

Омская область. В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за пожароопасной обстановки, который действовал в регионе с конца апреля. В течение последних трех месяцев жителям запрещалось разводить костры, готовить пищу на открытом огне, сжигать траву и мусор.

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Республика Саха. Глава Якутии Айсен Николаев анонсировал подведение итогов уходящего месяца в эфире сразу двух телеканалов. Он расскажет об эпидобстановке, ситуации с лесными пожарами, кормозаготовительной кампании и ходе реализации нацпроектов в республике.

Воронежская область. В Воронеже региональный департамент строительной политики возглавил Артур Кулешов. Ранее чиновник в течение нескольких лет занимал должность заместителя руководителя ведомства.

Республика Татарстан. В Татарстане подсчитали, что за первые шесть месяцев 2021 года на зарплаты чиновников из администрации Казани было потрачено почти 650 млн рублей. На оплату труда работников других бюджетных организаций ушло порядка 10,6 млрд рублей.

Архангельская область. Экс-глава департамента муниципального имущества Архангельска Эдуард Балтенков признался в получении взятки от предпринимателя в размере 50 тысяч рублей. В начале лета чиновнику уже предъявили обвинение.

Белгородская область. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора региона Вячеслава Гладкова создать на базе области особую экономическую зону. Это позволит властям к 2030 году вдвое увеличить объем валового регионального продукта и создать 1300 новых рабочих мест.

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Чукотский автономный округ. В самом северном порту России, расположенном на побережье чукотского города Певек, открылась навигация. Росморречфлот сообщил о том, что в местную гавань зашел первый теплоход. Он доставил из Приморья контейнеры с продовольствием и оборудованием весом почти 4,5 тысячи тонн.

Забайкальский край. Временно исполнять обязанности зампредседателя правительства Забайкалья назначили Алексея Кошелева. Ранее чиновник жил в Москве, где занимал пост зампреда Фонда социального страхования России. Приказ о его увольнении с этой должности был подписан премьер-министром РФ 24 июля.

Волгоградская область. Волгоградские депутаты законодательно изменили подход к организации похорон в областной столице с учетом рекомендаций УФАС, прокуратуры и городской мэрии. Теперь доверить погребение можно не только специализированным конторам, но и «хозяйствующим субъектам». Планируется, что это снизит цены на ритуальные услуги.