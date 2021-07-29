Россияне продолжают отдыхать в охваченной пожарами Анталье

Российские туристы продолжают отдыхать на безопасность расстоянии от пожаров, которые в настоящий момент раскинулись в Анталье.

Самые посещаемые объекты для туристов из России располагаются не в зоне воспламенения. По этой причине экстренным службам не приходится заниматься эвакуацией россиян. Соответствующую новость сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Никаких сведений о пострадавших в пожарах граждан из России не поступало. Российские туристы лишь жалуются на гарь и задымленность в некоторых участках.