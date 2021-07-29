Самое северное отделение «Почты России» вновь открыли для туристов

Самое северное отделение «Почты России», которое расположено на острове Гукера в бухте Тихая архипелага Земля Франца-Иосифа, вновь открыто для туристов.

«Почтовое отделение 163110 в бухте Тихая обслуживает туристов круизных лайнеров с июня по сентябрь. В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой все туристические рейсы на Северный полюс были отменены. В этом году первый туристический рейс в Арктику отправился из Мурманска в июле», — уточнили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Как правило, атомоходы привозят туристов в бухту с июня по сентябрь. Там путешественники гуляют по арктическим территориям национального парка, наслаждаются красотами островов и знакомятся с комплексом зданий первой советской полярной станции.

А из отделения «Почты России» отдыхающие могут отправить открытки с изображением Арктики в любую точку мира. Оно работает только в туристический сезон, так как остальное время маршрут затянут льдами.

пресс-служба «Русская Арктика». /

В остальное время работу с корреспонденцией осуществляет Центральное почтовое отделение Архангельска.