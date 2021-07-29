Японец рассказал, как переболел коронавирусом после вакцинации «Спутником V»

Японский журналист Хироси Маэтани рассказал, как перенес коронавирус после вакцинации российским препаратом «Спутник V». По его словам, он заразился спустя месяц после того, как ему ввели второй компонент вакцины. Об этом он написал в издании «Майнити симбун».

Завершил вакцинацию Маэтани в марте, а спустя месяц, 30 июня, он почувствовал озноб и недомогание. На следующий день температура поднялась до 37 градусов. Экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат.

При этом журналист напомнил, что ни один препарат в мире не может гарантировать 100% защиту от SARS-CoV-2.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Перед тем, как заболеть, у меня накопилась усталость, и, возможно, иммунитет был ослаблен», — объяснил японец.

Впрочем, уже через четыре дня Маэтани почувствовал себя гораздо лучше: температура пришла в норму, кашель и насморк постепенно сошли на нет. Как отметили врачи, во время болезни кровь пациента была насыщена кислородом, и никаких осложнений на легкие вирус не дал.

Японец добавил, что лечился от COVID-19 дома, госпитализация не потребовалась. Так, через две недели после обнаружения коронавируса Маэтани сдал повторный тест, показавший отрицательный результат.