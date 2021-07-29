Печенье с сюрпризом. Байден подсластил пилюлю для Тихановской

Координатор прошлогодних протестов в Минске Светлана Тихановская наконец дождалась личной встречи с американским лидером Джозефом Байденом. Еще совсем недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не могла отыскать фамилию Тихановской в графике встреч президента США, однако 28 июля демократ все же нашел несколько минут для беседы с зарубежной гостьей.

Встреча получилась короткой. Сама Тихановская призналась журналистам, что разговаривала с Байденом всего 10 минут, но этого времени хватило, чтобы обсудить «ненасильственный переход Белоруссии к демократии». В своем Telegram-канале бывший кандидат в президенты обратила внимание, что предстала перед главой Белого дома далеко не в гордом одиночестве (орфография и пунктуация сохранены):

«Я здесь не одна. За моей спиной – 36 тысяч беларусов, прошедших через аресты и пытки. 10 из них – погибли. Но все они говорили моим голосом на этой встрече. Как беларуска, я горжусь своим народом, который восстал против режима и уже год противостоит ему. Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. <…> Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан».

Тихановская перечислила пункты, по которым она «прошлась» во время встречи с президентом Соединенных Штатов. Вопреки ее связям с Европейским союзом (ЕС), протест белорусской оппозиции, как выяснилось, «не связан с геополитикой» и представляет собой лишь «демократический выбор» граждан страны. Лидер оппозиции также потребовала провести в Белоруссии «свободные президентские выборы под международным контролем».

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Помимо этого, на «кризис» в Белоруссии должны обратить внимание главы ООН и ОБСЕ. Выслушав все вышеперечисленные требования, Джо Байден решил успокоить Светлану Георгиевну «сладкими» подарками и пожертвовал из копилки Белого дома горстку кондитерских изделий.

Судя по видеохронике, госпожу Тихановскую такой ответ Вашингтона вполне устроил.

Саммит Тихановская - Байден, прошедший в Белом доме, оказался намного успешнее, чем мы думали - президент США оказал материальную помощь молодой республике в виде коробки печенек???? pic.twitter.com/rkxHfGr0BT — Олег????????Великий князь ???????? (@Oleg_Ilchenko) July 29, 2021

Чуть позже американский президент вышел на связь в Twitter и сухо поблагодарил экс-кандидата в президенты Белоруссии за беседу.

«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», — написал Байден.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

Несколько дней назад эксперты спорили о том, что, избегая встречи с Тихановской, Байден якобы не признает ее легитимным представителем оппозиции в Белоруссии. Теперь позиция Белого дома в части белорусского «кризиса» кристально ясна, хотя догадаться об отношении США к президентству Александра Лукашенко можно было и по введенным против Минска санкциям, рассуждает руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Радость от получения «печенек» пройдет довольно скоро, а позиция США в белорусском кейсе все же будет играть второстепенную роль, рассуждает опытный дипломат. Предыдущие усилия Тихановской привели к тому, что главным «вдохновителем» оппозиции в Белоруссии остается вовсе не Вашингтон.

«Лидером номер один в борьбе против Александра Лукашенко выступает Евросоюз и отдельные европейские страны: Литва, Польша, Германия. Вашингтон идет вторым фронтом и поддерживает все начинания ЕС. Больше усилий США сосредотачивают на поддержке Украины, об этом свидетельствуют переговоры Байдена по "Северному потоку — 2". Масштабных шагов в сторону Белоруссии от США я не вижу. Лукашенко смог взять ситуацию под контроль, и теперь американцы понимают, что серьезно повлиять на ситуацию в стране очень сложно», — объяснил Топорнин.

Первое время Байден мог избегать встречи со Светланой Тихановской только по одной причине: Белый дом сомневается, что ее действительно можно считать «лидером объединенной оппозиции», часть которой на деле заключена под стражу, а другая «растеклась» чуть ли не по всей Европе.

Пока госпожа Тихановская радовалась подаренному печенью, пользователи Сети обнаружили тревожный признак в столь «щедром» подарке от главы Белого дома. Некоторые припомнили февраль 2014 года, когда на Украине бушевал Евромайдан. В те дни бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала участникам многомесячной акции именно печенье.