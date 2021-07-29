План президента Украины Владимира Зеленского по уничтожению государства разрабатывался еще до его прихода к власти, заявил депутат Верховной рады Анатолий Бурмич.

По его словам, реализация этой задумки началась с дискредитации лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Он может помешать заинтересованным сторонам осуществить свой план по превращению Украины в колонию и уничтожению страны, подчеркнул депутат от ОПЗЖ.

В феврале 2021 года украинские власти ввели ограничительные меры в отношении Медведчука. Банковские активы его семьи заморожены, на часть имущества наложен арест.

Ранее посольство России в США призвало Вашингтон и Киев поддержать в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. По словам дипломатов, они ежегодно представляют резолюцию ГА ООН.