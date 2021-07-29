Туадера: запрет ООН на поставки оружия в ЦАР угрожает безопасности страны

Оружейное эмбарго ООН в отношении Центральноафриканской Республики больше не имеет смысла, заявил глава государства Фостен-Арканж Туадера.

По его словам, поддержка со стороны России помогла национальной армии ЦАР разгромить боевиков конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены". Тем не менее, бандформирования все еще представляют угрозу, с которой необходимо справляться. В этой связи он призвал ООН пересмотреть свою позицию относительно запрета на поставку в ЦАР вооружения. По его словам, в нынешней ситуации эмбарго скорее наносит ущерб безопасности республики, нежели наоборот.

"Если оружейное эмбарго было оправдано в 2014 году, то на данный момент мы уверены в том, что в нем больше нет необходимости. Страна вернулась к конституционному строю, мы имеем главу государства, избранного демократическим путем и активно идущую к восстановлению национальную армию", — объяснил Туадера в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его словам, Центральноафриканская Республика вправе обладать собственным вооружением. Так, власти страны уже приняли план национальной обороны, который реализовывается благодаря помощи со стороны РФ.