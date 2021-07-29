Владимир Стеклов попал в "красную зону" больницы из-за коронавируса

Народный артист России Владимир Стеклов 28 июля был госпитализирован с коронавирусом в больницу имени Филатова в Москве.

Врачи диагностировали у него 50% поражение легких. Состояние 73-летнего Стеклова оценивается как средней степени тяжести, он находится в "красной зоне", сообщил ФАН источник из его окружения.

Стеклов является худруком Московского современного художественного театра. Он по-прежнему снимается в кино и играет в театре. У артиста три дочери от разных жен — Агриппина, Глафира и Арина. В 2018 году у него родился правнук Петр.