Захарова сравнила Тихановскую со сказочным персонажем, предавшим родину

Официальный представить российского МИД Мария Захарова с иронией отнеслась к итогам встречи бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с главой Белого дома Джозефом Байденом. Последний, выслушав требования зарубежной гостьи, поддержал ее добрым словом и подарил лидеру оппозиции несколько «печенек».

Саммит Тихановская - Байден, прошедший в Белом доме, оказался намного успешнее, чем мы думали - президент США оказал материальную помощь молодой республике в виде коробки печенек???? pic.twitter.com/rkxHfGr0BT — Олег????????Великий князь ???????? (@Oleg_Ilchenko) July 29, 2021

Мария Захарова увидела в этом жесте сразу несколько скрытых смыслов. В своем Telegram-канале представитель МИД сравнила Тихановскую с Мальчишом-Плохишом – героем сказки Аркадия Гайдара, который предал Родину и примкнул к «буржуинам» за «бочку варенья да целую корзину печенья».

«После аллюзии к Гайдару ("Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется") приходит более современное прочтение сюжета. Вспомнились куки (cookie/печенье) — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. <…> Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», — написала Захарова.

В ходе встречи представитель оппозиции сообщила Байдену, что «моральный долг США – поддержать белорусов в их стремлении к демократии». Американский президент по итогам встречи лишь сухо отписался в Twitter.