Посол КНР рассказал о потенциале отношений Китая и США

Китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган оценил текущее состояние двусторонних отношений между Белым домом и Пекином.

По его словам, сейчас ситуация выглядит тревожно. Отношения между странами находятся в критической точке, однако их потенциал действительно внушительный.

"То, по какому пути будут развиваться эти отношения, важно для благополучия народов двух стран и будущего всего мира", — сказал он.

Вместе с тем спикер отметил, что дверь китайско-американских отношений уже не удастся закрыть.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у Вашингтона желания развязывать конфликт с Китаем. По его словам, соперничество между странами идет исключительно в экономической плоскости.