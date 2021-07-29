Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Зеленский намерен устроить Байдену жесткий разговор на тему "Северного потока — 2"

/ Обновлено: 29 июля 2021 11:16 86
Зеленский намерен устроить Байдену жесткий разговор на тему "Северного потока — 2"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом пройдет на повышенных тонах, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, Киев не доволен шагами Белого дома по "Северному потоку — 2". Речь идет о заключенной сделке между Вашингтоном и Берлином об условиях ввода в эксплуатацию газопровода.

Украинская сторона настаивает на дополнительных гарантиях энергетической безопасности. Однако на Западе уверены, что сделка соответствует интересам Киева.