Зеленский намерен устроить Байдену жесткий разговор на тему "Северного потока — 2"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом пройдет на повышенных тонах, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, Киев не доволен шагами Белого дома по "Северному потоку — 2". Речь идет о заключенной сделке между Вашингтоном и Берлином об условиях ввода в эксплуатацию газопровода.

Украинская сторона настаивает на дополнительных гарантиях энергетической безопасности. Однако на Западе уверены, что сделка соответствует интересам Киева.