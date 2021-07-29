Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не против подписания контракта с Кокориным

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак желает видеть в составе клуба форварда Александра Кокорина. Ранее появилась информация, что "Фиорентина" хочет продать игрока.

Семак всегда был за то, чтобы Кокорин смог продолжить свою карьеру в Санкт-Петербурге, однако боссы сине-бело-голубых категорически против такого варианта развития событий.

"Александра Кокорина в "Зените" не будет, хотя точно знаю, Семак не против возвращения форварда", — передает футбольный интернет-портал Bobsoccer.ru слова источника.

Кокорин выступал за петербургский "Зенит" с 2016 по 2019 год. Форвард принял участие 62 матчах в составе действующих чемпионов России, в которых отметился 17 голами.