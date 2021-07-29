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Генконсульство РФ: эвакуация туристов из Антальи не планируется

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Генконсульство РФ: эвакуация туристов из Антальи не планируется

Большинство туристических объектов в Турции находятся вне зоны действия пожаров, поэтому эвакуация отдыхающих не планируется. Такое заявление сделали представители генконсульства РФ в Анталье, передает РИА Новости.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался», — сообщили в генконсульстве.

Кроме того, источник отметил, что на телефон экстренной связи в течении ночи обращения от российских туристов поступали редко. В основном они сообщали о гари, задымлении и о перебоях в электроснабжении.

Также очевидцы делятся кадрами полыхающих лесов.

Напомним, в среду, 28 июля, лесной пожар охватил турецкий город Манавгат. Для борьбы с распространением огня были задействованы два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин, сообщили местные власти. Спасатели эвакуировали жителей 18 населенных пунктов, один человек погиб. 