Пашинян предложил разместить наблюдателей ОДКБ на границе Армении и Азербайджана

Мониторинговая миссия ОДКБ могла бы быть размещена на границе Армении и Азербайджана, считает и. о. армянского премьер-министра Никол Пашинян.

Наблюдатели Организации Договора о коллективной безопасности могли бы совершать надзор за ситуацией на армяно-азербайджанской границе, написал он на своей странице в соцсети Facebook. Вдобавок по всей линии соприкосновения могли бы быть размещены и опорные пункты российских погранвойск, выступил с предложением Пашинян.

Пашинян ранее заявил о сохранении напряженной обстановки на границе двух государств. В ночь с 28 на 29 июля Ереван сообщил об обстреле своей территории с азербайджанской стороны. О погибших в результате перестрелки не говорится. Ответным огнем армянских солдат позиции ВС Азербайджана были подавлены.