Власти Болгарии заявили о гибели тысяч людей из-за ошибки в организации вакцинации

Ошибки властей Болгарии при организации вакцинации от коронавируса привели к гибели 10 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров.

По его словам, в рамках прививочной кампании не предусмотрели приоритета для пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни, сообщает сайт 360tv.ru.

Кроме того, Кацаров считает, что еще одной ошибкой стал выбор препарата. Появившиеся трудности с поставками AstraZeneca в Болгарию привели к новым сложностям с вакцинацией в стране.