«Можно лепить снежную бабу». Июльский снег в Магаданской области взбудоражил соцсети

В Магаданской области и на Чукотке в конце июля выпал снег. Температура воздуха варьируется от нуля до минус пяти градусов. Впрочем, синоптики отмечают, что снегопады летом на севере страны — рядовое явление.

Первым признаки зимы в Хасынском городском округе Магаданской области зафиксировал дальнобойщик Андрей Яблонский. Мужчина пересекал на грузовике перевал «Дедушкина лысина», находящийся в 250 километрах от Магадана.

«Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче все. Колымский Новый год начался», — иронизирует Яблонский на видео.

Позднее эту информацию подтвердили в Магаданском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там отметили, что в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 4 градусов. Кроме того, две метеостанции в поселках Талая и Палатка зафиксировали ливень.

«Информация о снегопаде подтверждается. Местами мы ожидали ночью заморозки. Низкие температуры вполне могли привести к появлению снега с дождем», — передает «Интерфакс».

В ФГБУ «Колымское УГМС» решили успокоить местных жителей. Эксперты подчеркнули, что снегопады на севере Магадана в конце июля и начале августа выпадают довольно часто.

«Снегопады в континентальных районах Магаданской области бывают в конце июля- в августе почти ежегодно. Сейчас там фиксируют ночные заморозки. Днем же и на севере, и на побережье Колымы идут дожди», — сообщили РИА Новости.

magadangorod.ru / Мэрия города Магадана

Пользователи соцсетей очередным природным катаклизмам не удивились. Так, например, жительница региона @natali_sneknovtseva напомнила, что на Колыме снег выпадал еще в июне, поэтому очередное ухудшение погоды не удивляет.

«Там всегда каждый год в июле выпадает снег. Было бы странно, если этот год оказался исключением», — поддержала ее 711iuliia.

«Всегда было такое. Ни-че-го страшного. Каждый год снег в июле и в июне», — добавил sergei.nabiulin1.

Помимо Магаданской области снегом запорошило и Чукотку. Как сообщили на сайте Чукотгидромета, в ночь на четверг температура на арктическом побережье Чукотского автономного округа опустила до нуля — минус пяти градусов.

«Облачно. На большей территории округа дождь. На арктическом побережье мокрый снег», — говорится в сообщении.

И если жители суровых северных районов России привыкли к таким погодным явлениям, то для солнечной Бразилии снег остается аномалией, несмотря на то, что в южном полушарии Земли сейчас зима. В Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро резко похолодало из-за арктического циклона. Ночью синоптики ожидают до минус 10 градусов.

Сегодня снег пошёл не только в Магаданской области, но и на юге Бразилии. В штате Риу-Гранди-ду-Сул более 13 городов зафиксировали снежные бури за последние часы: pic.twitter.com/Ys3v7ERFcz — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 29, 2021