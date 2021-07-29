Суд рассмотрит дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье

В результате случившейся аварии погибли четыре человека и 52 получили травмы различной степени тяжести.

По решению Генпрокуратуры дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье, которое произошло в январе этого года, было направлено в Красногорский городской суд Московской области. В результате случившегося погибли четверо военнослужащих и еще 52 пострадали.

Напомним, колонна в составе четырех автобусов одной из воинских частей следовала по автомагистрали М-9 "Балтия" из Нахабино в Москве. Колонна остановилась в крайней правой полосе, когда в нее врезался самосвал.