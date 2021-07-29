Группа Bellingcat в очередной раз перенесла публикацию фильма о задержании 33 граждан России в Белоруссии. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал эту новость.

Один из сотрудников группы Bellingcat Христо Грозев заявил о переносе публикации фильма, посвященного задержанию 33 граждан России в Белоруссии. Премьера должна была состояться в марте текущего года, однако ее перенесли на апрель, затем на май и, наконец, на 29 июля. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин с иронией прокомментировал решение Bellingcat. Его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".

"А вот заниматься серьезными расследованиями достаточно сложно, особенно — когда в результате проделанной работы ты приходишь не к тому выводу, который от тебя требуют твои кураторы. И тогда лучший выход — спрятать голову в песок, как это делают страусы. Хотя Христо тоже можно понять, ведь то, что хозяева скажут, он должен отработать, поэтому, Грозев, держись!" — заявил бизнесмен.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, фильм Bellingcat посвящен фиаско Службы безопасности Украины (СБУ). Эксперты считают, что с помощью "расследования" группы спецслужбы США готовят почву для смены политических декораций на Украине.