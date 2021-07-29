Томичи ополчились на власти из-за идеи разделить город на «умных и дураков»

Жители Томской области в социальных сетях ополчились на вице-губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. Недовольство интернет-пользователей вызвало неосторожное высказывание замглавы региона, сделанное на старте строительства нового микрорайона «Левобережный life».

В торжественной обстановке перед тем, как дать отмашку подрядчику забить сваи в основание первого дома, Паршуто рассказал о преимуществах будущего жилого комплекса. А после резюмировал, что новый район станет лучшим в области не только по качеству жилья, но и по части благоустройства.

Этот факт натолкнул вице-губернатора на вывод о том, что позволить приобрести себе квартиру в «Левобережном life» смогут люди только с высоким уровнем интеллекта и активной жизненной позицией.

«Ни для кого не секрет, что рядом с новым микрорайоном будет расположен студенческий кампус Большого университета, поэтому этот район, конечно, для людей, которые наиболее активны, у которых наибольший IQ, и для тех, кто завтра будет определять стратегию области и страны», – заявил Паршуто.

Эта цитата моментально разлетелась по городским пабликам в социальных сетях. На фразу замглавы региона тут же придумали мем, обозначив часть города на правом берегу реки как «низкий IQ», а на левом - высокий.

Prt Scr vk.com / Интересный Томск

И все же большинство комментаторов не нашли высказывание Паршуто смешным. Напротив, томичей оскорбило разделение населения по уровню интеллекта со стороны властей. Один из пользователей даже предложил обратиться в прокуратуру.

«Может есть смысл томичам написать заявление в прокуратуру на высказывание этого самого гения? Что там за оскорбление народа? УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», – предложил Дмитрий Кот.

«А вот и сегрегация пошла!) вместо того, чтобы образовывать людей, мы лучше отделим умных от дураков», – посмеялся Дмитрий Лаздан.

«Строить район на заливных лугах? Там где была раньше река и существует угроза затопления, особенно если будет сброс воды на Новосибирском водохранилище. Сразу высокий IQ виден», – написала Ольга Барашкова.

«Почему томичам так не везет с чиновниками? Как что ляпнут, потом выкручиваются», – отметил Tomich Swistunow.

«Инет гудит про этот вывод большого начальника. Думаю Жвачкин [губернатор Томской области, – прим. ред.] оценит его порыв», – иронизировал польз0ватель Сан Саныч.

На момент публикации материала, ни сам Паршуто, ни губернатор Жвачкин не прокомментировали неоднозначное заявление.