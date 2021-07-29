Александр Кокорин покинет "Фиорентину" в ближайшее время

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин в ближайшее время покинет клуб.

Главный тренер флорентийской команды Винченцо Итальяно разочаровался игрой россиянина в прошедших контрольных матчах. Другой причиной возможного трансфера Кокорина называют незнание итальянского языка и плохую коммуникацию с партнерами, передает Calciomercato.

Александра Кокорина уже предложили турецким и российским командам, названия которых не называются. Нападающий перешел в "Фиорентину" из "Спартака" прошлой зимой. Сумма трансфера составила около 5 миллионов евро.