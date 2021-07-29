Росстат зафиксировал увеличение реальных доходов россиян

Повышение показателя связывают с эффектом низкой базы прошлого года, когда началась пандемия коронавируса.

Реальные доходы граждан Российской Федерации увеличились за второй квартал текущего года. Темпы роста составили 6,8% в годовом исчислении. Об этом сообщает РИА Новости.

Чтобы определить значение этого показателя, складываются все доходы, от суммы отнимают обязательные платежи с учетом инфляции. Для сравнения: в первом квартале наблюдалось снижение реальных доходов на 3,6% в годовом выражении.