Москва призвала Вашингтон и Киев поддержать борьбу с неонацизмом на уровне ООН

Российская сторона надеется, что Соединенные Штаты и Украина пересмотрят свою позицию и примут резолюцию Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма.

Москва ежегодно представляет в ГА ООН резолюцию, сообщается в заявлении посольства России в Вашингтоне. В прошлом году она была принята большинством голосов. Отрицательно проголосовали две страны — Украина и США.

Российское посольство отмечает, что Москва против любой формы расовой дискриминации. Именно поэтому каждый год страна представляет резолюцию "Борьба с героизацией нацизма и неонацизма".

"Только США и Украина против нее. Надеемся, что они пересмотрят свою позицию", — отмечает посольство в Twitter.

Согласно тексту документа, все страны мира должны принять меры, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны. Для этого необходимо принимать решения в области законодательства и сферы образования.