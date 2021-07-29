РКН выявил 934 объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации за июль

Роскомнадзор заблокировал около тысячи сайтов с объявлениями, в которых содержалась информация о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

С начала 2021 года было заблокировано или вовсе удалено 976 таких сайтов. Больше всего их было зафиксировано в июле — 934 номинации, передает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В июне — 29, в мае — семь, в апреле — пять, в марте — один", — сообщили специалисты Роскомнадзора.

Такими сайтами считаются самостоятельные сайты в Сети и аккаунты в социальных сетях. Сообщения распространялись в виде публикаций на личных страницах, в ленте сообществ или аккаунтах встреч. Авторы фальшивых объявлений обещают, что данные покупателя липовой справки будут внесены в базу о вакцинированных.