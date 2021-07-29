Американские сенаторы поставили ультиматум минфину и Белому дому из-за "СП-2"

Группа из 12 сенаторов угрожают помешать назначению двух кандидатур в минфин США, если в отношении "Северного потока — 2" не будут введены новые санкции.

Сенаторы-республиканцы во главе с Пэтом Туми поставили минфину и Белому дому условие и требуют продолжить санкционную политику против российского газопровода "Северный поток — 2". Соответствующее письмо было направлено на имя министра финансов Джанет Йеллен, сообщило агентство Bloomberg.

"Газопровод "Северный поток — 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии", — говорится в документе.

Инициаторы ультиматума заблокируют две кандидатуры в минфин, если администрация президента США "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект". Вашингтон уже четыре раза объявлял о новых ограничительных мерах против "СП-2", но несмотря на это газопровод в скором времени будет достроен.