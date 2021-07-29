Пушков: Байден снова продемонстрировал нежелание налаживать отношения с Россией

Слова президента США Джо Байдена о "вмешательстве" России в предстоящие выборы говорят о нежелании Вашингтона налаживать отношения с Москвой. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Американский лидер недавно объявил, что Россия якобы попытается вмешаться в выборы в Конгресс США, которые пройдут только через год. Таким образом Байден обвинил Москву в "нарушении суверенитета".

"Байден еще раз подтвердил, что не собирается нормализовать отношения с Россией. Риторика имеет значение. Тем более риторика главы США", — написал Пушков в своих соцсетях.

Саммит в Женеве вовсе не является "признаком нормализации" отношений между США и Россией. Байден обеспокоен безопасностью страны в связи с появлением у Москвы ракеты "Циркон" и другого инновационного оружия.