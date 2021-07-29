Россиянин Чупков занял четвертое место в соревнованиях по плаванию на ОИ

Пловец из Российской Федерации Антон Чупков занял четвертую позицию по итогам заплыва на дистанции в 200 метров на летних Олимпийских Играх в Токио.

Соперниками Чупкова стали австралиец Зак Стабблти-Кук, голландец Арно Камминга и финн Матти Маттссон. Олимпийские соревнования происходили в стиле брасс.

Ранее спортсменка из Российской Федерации Анна Пракатень победила оппонентов в отборочных этапах и вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио. Россиянка соревнуется в дисциплине по академической гребле.