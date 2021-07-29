Степанова и Орябинская принесли России серебро ОИ в академической гребле

Представительницы сборной России Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Токио.

Спортсменки выступили в финале соревнований, где финишировали с результатом 6 минут 51,45 секунды. Первое место досталось греблисткам из Новой Зеландии. Степанова и Орябинская уступили лидерам лишь 1,26 секунды. Третью позицию на пьедестале заняла канадская сборная (+1,91 секунды).

Для сборной России эта медаль стала 24-й на Играх. В общем зачете национальная команда находится в топ-5.