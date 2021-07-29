Дизайнер свадебных туфель принцессы Дианы рассказал о тайной надписи на обуви

Принцесса Диана выходила замуж за принца Чарльза в свадебных туфлях, на каблуках которых была тайная надпись. Об этом рассказала дизайнер обуви для королевской особы Клайв Шилтон.

Торжественные туфли принцессы украшали 542 блестки и 132 жемчужины. На носках были пришиты два кружевных сердца, а на каблуках дизайнер Шилтон нарисовала инициалы королевских особ "С" и "D".

Шилтон отметила, что принцесса Уэльская была обеспокоена тем, чтобы не быть на свадьбе выше принца Чарльза, поэтому туфли были на низком каблуке. Представительница королевской семьи Великобритании отличалась высоким ростом — 178 см.