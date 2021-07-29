Именологи назвали Вадимов и Анатолиев наиболее склонными к алкоголизму

Оградить ребенка от тяжелой судьбы можно в том случае, если дать ему правильное имя, считают специалисты. Именологи перечислили пять имен, которыми нельзя называть мальчиков.

Вадимы и Анатолии, по словам экспертов "Пятого канала", проявляются склонность к алкоголизму. Так, Толи испытывают пристрастия к горячительным напиткам уже в раннем возрасте. Если упустить ребенка в подростковый период, то в итоге можно вовсе его потерять. Вадимы при этом испытывают страсть к игромании и другим видам зависимости. Такие мужчины любят прожигать деньги на пагубные привычки и не способны себя контролировать.

Рассеянность Романа может закончится печальными последствиями как для него, так и для близких людей. Мужчина с таким именем очень невнимателен в бытовых вопросах и может забыть о включенных электроприборах или невыключенной воде.

Одно из коварных мужских имен — это Адам. Молодой человек отличается чрезмерной любвеобильностью, из-за которой нередко страдает сам. Вероятно, Адам никогда не сможет построить семью, так как уделять внимание одной женщине у него не получится.

Юлиан является одним из самых несчастных имен, по мнению специалистов. По их словам, таких мужчин постоянно ожидают трудности и испытания. Однако Юлиан имеет преимущества, так как способен справляться с препятствиями и взять себя в руки.

При этом именологи поспешили добавить, что указанные особенности "проблемных" имен — один из факторов дальнейшей судьбы. Но не исключено, что обладатели других имен не имеют таких склонностей. В любом случае, финальную точку ставит воспитание.