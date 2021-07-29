Гидрометцентр: большую часть регионов России ждет теплый август

Последний летний месяц в большинстве районах России будет теплым. Такой прогноз составила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Температура воздуха днем будет подниматься до +26 градусов в центральных районах России. При возможном похолодании в Москве столбики термометров покажут до 13 градусов выше нуля днем. В Поволжье ожидается температура выше климатической нормы на два градуса, передает "Российская газета".

Юг России накроет умеренная жара до +33 градусов днем. Тепло будет на Урале. Столбики термометра покажут до +20...+25 градусов в дневное время. Погода в Южной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке ожидается относительно теплой. А на севере Красноярского края допускаются ночные заморозки.

Жителей северо-западной части России ожидают дожди. Частые осадки прогнозируются в Мурманской области, Ненецком автономном округе, на юге Забайкалья и Приморья, предупредила синоптик.