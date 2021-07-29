Мьянма может стать возможным суперраспространителем коронавируса

Страной, которая будет бесконтрольно распространять COVID-19, может оказаться Мьянма. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на спецдокладчика ООН по правам человека Тома Эндрюса.
Мьянма, по словам Тома Эндрюса, начинает превращаться в суперраспространителя коронавируса с более вирулентными мутациями, такими как "Дельта" и другими опасными вариантами.
"Это очень, очень опасно по всему спектру причин", — заявил спецдокладчик ООН.
Сейчас точное количество заболевших и умерших от коронавируса в Мьянме неизвестно. Эта страна граничит с государствами, где живет около трети населения планеты, предупредил Эндрюс.