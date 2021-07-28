Эффективность вакцины Pfizer за полгода снизилась более чем на 10%

Эффективность вакцины Pfizer-BioNTech от коронавирусной инфекции снизилась на 12 процентов за полгода. Об этом говорят данные исследования фармацевтических компаний.

Показатель за шесть месяцев упал с 96,2 до 83,7 процента после введения второго компонента вакцины. Это может говорить о необходимости введения третьего укола. Общая действенность препарата в предотвращении тяжелых последствий болезни достигает 97 процентов.

Эксперты указали, что каждый месяц эффективность вакцины снижалась на шесть процентных пунктов. В исследовании приняли участие более 44 тысяч человек из США и Европы, наблюдение за ними будет продолжаться около двух лет.