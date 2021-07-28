Фильм Bellingcat выпустят после разрешения кураторов из ЦРУ

Группа Bellingcat снова перенесла релиз своего фильма WagnerGate. На новость отреагировал руководитель издания PolitRussia и ведущий программы "Время покажет" Руслан Осташко.

Руководит проектом Bellingcat Христо Грозев. По мнению Руслана Осташко, автор расследования самостоятельно не принимает решения, а ориентируется на пожелания заказчиков из спецслужб Соединенных Штатов, передает Федеральное агентство новостей.

"Да, Христо Грозев снова передвинул премьеру, которую так ждут украинские СМИ, задавшие ему вопрос "ну когда же, когда?" Тогда, когда кураторы из ЦРУ скажут, ну что вы в самом деле, коллеги", — написал Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

Релиз "расследования" о задержании 33 россиян в Белоруссии должен был состояться 29 июля. В этот день год назад и произошли те события, которые назвали WagnerGate. Но Христо Грозев вновь передвинул премьеру, заявив, что "имеет важное дело в Берлине".

Скандальный фильм решили перенести после публикации ФАН аналитического разбора WagnerGate и сопутствующих интриг. Существует минимум две версии "расследования". Обе могут негативно отразиться на украинском президенте Владимире Зеленском.