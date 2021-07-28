Сирия разгромила БПЛА боевиков с помощью комплекса "Панцирь-С"

Сирийская ПВО с помощью российского комплекса "Панцирь-С" уничтожила беспилотник, запущенный боевиками. Об этом заявил контр-адмирал Вадим Кулить.

Средства противовоздушной обороны обнаружили беспилотный летательный аппарат боевиков вечером 27 июля. Его уничтожили сирийские силы ПВО из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" над провинцией Хама, дополнил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призывает руководителей незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и перейти на путь мирного урегулирования конфликта.