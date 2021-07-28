Сборная России по волейболу разгромила Бразилию на Олимпиаде в Токио

Волейбольная мужская сборная России одержала убедительную победу в матче второго тура группового этапа на летних Олимпийских играх в Токио.

Россияне не оставили шансов Бразилии, выиграв со счетом 3:0. Команда, представляющая Олимпийский комитет России, досрочно обеспечила себе путевку в матчи плей-офф летних Олимпийских игр. Следующий матч подопечные Туомаса Саммелвуо проведут 30 июля против Франции.

Сборная России в неофициальном медальном зачете осталась на четвертом месте после пятого дня соревнований. В активе спортсменов, выступающих за Олимпийский комитет России, семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград.