"Миннесота" сделала квалификационное предложение лучшему новичку НХЛ Капризову

Российский нападающий и обладатель трофея "Колдер Трофи" Кирилл Капризов получил квалификационное предложение от клуба "Миннесота Уайлд". Такая информация приведена на сайте НХЛ.

Кроме того, квалификационное предложение также было сделано Кевину Фиале, Уиллу Биттену, Брэндону Дюхейму и Мэйсону Шоу. Россиянину Дмитрию Соколову такого предложения не поступало.

В среду все игроки могу выступить в роли ограниченно свободных агентов. Капризов также не имеет возможности воспользоваться обращением в арбитраж.

Ранее СМИ сообщали, что Кирилл Капризов не принял два предложения от "Миннесоты" о соглашении на семь и восемь лет при зарплате примерно в 9 млн долларов в год. Как стало известно позже, московский ЦСКА также обратился к форварду с контрактным предложением.