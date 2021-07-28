Западным политикам стоит учитывать достижения России, а не делать голословные заявления, которые не соответствуют реальности, утверждают аналитики британского The Spectator.

Президент США Джо Байден в недавнем выступлении заявил, что у России есть только "ядерное оружие и нефть". Такое высказывание возмутило аналитиков из Великобритании, которые убеждены, что западные страны напрасно считают Россию "бандитом с водкой".

"Запад продолжает считать россиян бандитами, у которых в одной руке — бутылка водки и автомат Калашникова — в другой", — приводит перевод статьи The Spectator издание "ПолитРоссия".

У России прекрасные достижения в IT-сфере, а огромную долю российского ВВП составляет область услуг. Более того, именно РФ помогла Сирии справиться с террористами, что продемонстрировало важность роли России на Ближнем Востоке.