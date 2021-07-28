Педро Кастильо официально вступил в должность президента Перу

Новым президентом Перу стал Педро Кастильо от леворадикальной партии "Свободное Перу", который сегодня официально принял полномочия главы государства.

Новый президент Перу принял присягу президента в здании парламента страны. На церемонию инаугурации главы государства Педро Кастильо прибыл со своей супругой.

Гостями торжественного мероприятия стали главы латиноамериканских стран, а также король Испании Филипп VI. Каким будет будущий кабинет министров и его руководитель, на данный момент неизвестно.